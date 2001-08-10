На Сахалине прокуратура через суд восстановила права уволенного сотрудника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря вмешательству прокуратуры житель Углегорска получил компенсацию за задержку расчета

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение местного жителя, которое он подал в ходе личного приема у заместителя прокурора Сахалинской области. Гражданин пожаловался на нарушения, допущенные его бывшим нанимателем.

В ходе проверки, организованной Углегорской городской прокуратурой, выяснилось, что после расторжения трудового договора работодатель перечислил отпускные и финальный расчет с опозданием. Кроме того, сотруднику не была выплачена положенная по закону компенсация за просрочку этих платежей, а также за задержку с выдачей трудовой книжки. Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре, данные факты нашли свое подтверждение в документах.

Для защиты нарушенных прав заявителя прокурор направил в суд исковое заявление. В нем содержались требования о принудительном взыскании с организации всех причитающихся компенсаций, а также денежного возмещения за причиненный моральный вред.

Однако суд первой инстанции отказал прокурору в удовлетворении иска. Это решение не устроило надзорный орган, и он обжаловал его в апелляционном порядке.

Вышестоящая инстанция пересмотрела обстоятельства дела и отменила первоначальный вердикт. Впоследствии это определение устояло и в Девятом кассационном суде общей юрисдикции, который оставил его без изменений. В итоге по делу было принято новое решение: с работодателя взыскали денежную компенсацию и сумму морального вреда. Общий размер выплат в пользу уволившегося сотрудника превысил 67 тысяч рублей.

Таким образом, настойчивая и последовательная позиция прокуратуры позволила полностью восстановить трудовые права бывшего работника.