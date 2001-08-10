Росгвардейцы за неделю изъяли у сахалинцев 18 единиц оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На прошедшей неделе сахалинские росгвардейцы провели масштабную проверку соблюдения правил хранения и использования гражданского оружия. Итоги рейдов показали, что большинство нарушений связано с несвоевременным продлением документов и игнорированием медицинских обследований.
Сотрудники регионального Управления Росгвардии в ходе плановых мероприятий обследовали 84 места, где граждане и организации хранят оружие. В десяти случаях были зафиксированы нарушения, причем основная их часть касалась просроченных сроков действия разрешительных бумаг. На всех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. По итогам этих проверок ведомство аннулировало пять разрешений, дающих право на хранение и ношение оружия.
Рейдовые группы работали в Южно-Сахалинске, Долинске, Охе, Тымовском и Корсакове. Особое внимание уделялось владельцам, которые вовремя не прошли обязательное медицинское освидетельствование. Именно по этой причине у граждан изъяли семь единиц огнестрела, среди которых оказались два травматических пистолета и один нарезной карабин. Ещё два пистолета травматического действия лишился сахалинец, проваливший периодическую проверку знаний по безопасному обращению с оружием. В областном центре у местного жителя забрали охотничье ружье из-за того, что у него не было регистрации по месту жительства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, всего за семь дней на временное хранение помещено 18 стволов и 4 патрона. При этом сами владельцы добровольно сдали восемь охотничьих ружей.
Помимо контрольных мероприятий, управление занималось и приёмом заявлений от населения. За неделю в ведомство поступило 213 обращений от физических и юридических лиц, касающихся госуслуг в оружейной и частной охранной сферах. С учетом ранее поданных заявок специалисты рассмотрели 108 полных пакетов документов.
В Росгвардии напоминают, что закон требует от каждого владельца оружия самообороны раз в пять лет подтверждать свои навыки и знание правил безопасности. Своевременное обновление разрешений и регулярные проверки — это не просто формальность, а основа ответственного отношения к оружию и гарантия безопасности окружающих.
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