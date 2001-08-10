У сахалинца изъяли 48,5 грамма марихуаны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе сотрудники уголовного розыска изъяли наркотическое средство растительного происхождения у 43-летнего местного жителя. Оперативники получили информацию о возможном хранении запрещённых веществ и провели проверку в селе Восток.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Поронайский» отрабатывали поступившие сведения в отношении 43-летнего мужчины. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в результате обследования квартиры подозреваемого на балконе были обнаружены пять полимерных пакетов с веществом растительного происхождения.

Задержанный пояснил, что нашёл растения конопли в сентябре 2025 года недалеко от свалки. Он принёс их домой, высушил и хранил исключительно для собственного употребления, не преследуя цели сбыта, вплоть до момента обнаружения сотрудниками полиции.

Проведённая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана). Общая масса составила 48,5 грамма, что в соответствии с законодательством относится к значительному размеру.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Данная статья предусматривает ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также за аналогичные действия в отношении растений, содержащих такие вещества, либо их частей.