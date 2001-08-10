Сахалинец обнаружил чужой автомобиль с ключом в замке зажигания и поехал кататься
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинском районе задержан местный житель по подозрению в угоне чужого автомобиля. Инцидент произошел утром 14 июня, а злоумышленника удалось поймать практически на месте преступления благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска.
Поводом для начала проверки послужило заявление, поступившее в дежурную часть ОМВД России «Долинский» от 44-летнего владельца транспортного средства, проживающего в селе Стародубском. Мужчина сообщил о неправомерном завладении его машиной.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого нарушителя и задержали его. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, подозреваемым оказался 33-летний житель Долинского района.
По предварительной версии следствия, в утренние часы 14 июня 2026 года фигурант проходил по одной из улиц и обратил внимание на припаркованный автомобиль. В замке зажигания он обнаружил оставленный ключ. Убедившись, что поблизости никого нет и за его действиями никто не наблюдает, мужчина проник в салон, завел двигатель и направился в сторону ближайшего торгового объекта. Однако при выходе из машины у магазина его задержали прибывшие полицейские.
На основании собранных материалов следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения как угон. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящий момент все обстоятельства произошедшего уточняются, материал подготовлен на основе предварительных данных.
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