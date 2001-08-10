Тихоокеанское
информационное агентство
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11:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке будут судить коммунальщика за то, что школьник сломал ногу

На Камчатке будут судить коммунальщика за то, что школьник сломал ногу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке сотрудник организации, отвечающей за расчистку автобусных остановок от снега, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ИА «Кам 24».

В декабре прошлого года 13-летний мальчик возвращался из школы в селе Коряки, поскользнулся на остановке и получил перелом ноги. Следователи установили, что ребенок упал на скользком участке из-за ненадлежащей работы сотрудника организации, ответственной за содержание автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. Несмотря на гололед, представляющий опасность для жизни и здоровья граждан, работник не устранил опасные условия и не обеспечил безопасность пешеходов.

В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается.

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