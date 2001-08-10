Суд конфисковал автомобиль у пьяного водителя на Южных Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Курильский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ и лишил его права садиться за руль на два года, а принадлежащий ему легковой автомобиль марки «Субару EXIGA» конфисковал в пользу государства. Этот случай стал очередным напоминанием о жестких последствиях для водителей, которые игнорируют запрет на управление транспортом после употребления спиртного.

Суд установил, что 1 января 2026 года мужчина, уже имея непогашенное административное наказание за аналогичное нарушение и будучи лишенным водительских прав, сел за руль своей машины в селе Малокурильское после распития алкоголя. Сотрудники ДПС ОМВД России «Южно-Курильский» остановили этот автомобиль во время патрулирования территории. Инспекторы провели освидетельствование водителя на месте, и приборы зафиксировали у него явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердило противоправность его действий.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и не оспаривал факт употребления спиртного перед поездкой. Государственный обвинитель представил суду все необходимые доказательства, включая показания приборов и протокол об административном правонарушении в прошлом. Суд согласился с доводами обвинения и принял решение не только ограничить свободу нарушителя обязательными работами на 200 часов, но и применить дополнительную санкцию – конфискацию транспортного средства, которым тот управлял в нетрезвом виде.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, приговор уже вступил в законную силу. Теперь осужденному предстоит отработать назначенные часы, а его «Субару EXIGA» официально перейдет в собственность государства. Судебные приставы приступят к исполнению решения в ближайшее время, а сам водитель на два года лишится возможности управлять любыми транспортными средствами.