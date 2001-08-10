Жительница Южно-Сахалинска украла из магазина утюг и парогенератор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска раскрыли кражу из магазина цифровой и бытовой техники. Злоумышленницей оказалась ранее судимая 38-летняя местная жительница – она похитила утюг и парогенератор, после чего сбыла имущество случайному прохожему.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, инцидент произошел 16 мая текущего года. Подозреваемая прогуливалась по торговому центру и обратила внимание на магазин бытовой техники – тогда у нее и возник умысел на хищение. Женщина прошла в торговый зал под видом обычного покупателя и выбрала товары, которые не оснастили антикражными системами: утюг и парогенератор.

Убедившись, что за ней никто не наблюдает, злоумышленница взяла товары и покинула магазин. Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей. Через некоторое время подозреваемая продала похищенное имущество прохожему всего за 8 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Суд избрал для женщины меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.