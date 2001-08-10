Гостья украла 14 тысяч рублей у знакомой во время застолья в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Холмска раскрыли кражу денег из квартиры местной жительницы. Злоумышленницей оказалась 40-летняя гостья, которая выждала момент и похитила 14 тысяч рублей, пока хозяева отвлеклись.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, инцидент произошел 10 июня 2026 года. Подозреваемая находилась в гостях у знакомых – компания совместно распивала спиртные напитки. Через некоторое время женщина заметила, как одна из приятельниц пересчитала купюры и убрала их в сумку. Дождавшись, когда хозяева отвлеклись, злоумышленница прошла в комнату, достала из сумки 14 тысяч рублей и скрылась с деньгами.

Спустя короткое время подозреваемая потратила все похищенные средства на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Суд избрал для женщины меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.