В Южно-Сахалинске завершился текущий ремонт дворовых проездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ямочный ремонт и укладка нового асфальта завершены уже в 42 дворах, охватив порядка 8 тысяч квадратных метров.

Как рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства администрации Южно-Сахалинска Алексей Сапронов, работы охватили различные районы города.

- В этом году в программе приняли участие 11 управляющих компаний. В работу были включены как ранее поступившие заявки, так и новые обращения, принятые с начала года. Перед началом ремонта специалисты провели тщательные осмотры всех дворовых территорий. Подрядчики строго следуют установленному графику, — отметил Алексей Сапронов.

Значительные объемы работ уже завершены в 9-м и 11-м микрорайонах силами управляющих компаний «ЖЭУ-9» и «ЖЭУ-8». Новое асфальтовое покрытие появилось по таким адресам, как пр. Мира, 153, ул. Амурская, 169, ул. Физкультурная, 14 (УК «Эдем»), пр. Победы, 28 (УК «ЖЭУ-2») и ул. Комсомольская, 290а. В настоящее время работы продолжаются на территории у многоквартирного дома №31 по проспекту Победы.

Все работы по обновлению дворовых проездов планируется завершить к 1 июля. Добавим, ход ремонта находится под личным контролем мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Реализация ремонтной программы ведется при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.