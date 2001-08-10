На Камчатке медведь убил рыбака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке ликвидирован медведь-людоед, убивший рыбака. Трагедия произошла в ночь на 15 июня в полутора километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого округа. Хищник напал на мужчину на участке со строениями, предположительно принадлежащими общине КМНС, сообщает ТК "41 Регион".

Как сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев, прибывшие на место сотрудники полиции и охотник-дружинник застали медведя на теле погибшего. Из-за прямой угрозы зверь был незамедлительно уничтожен.

Сейчас эксперты выясняют причины агрессии хищника (болезнь или нехватка корма), а полиция проверяет законность нахождения рыбака на данном участке.

Всех рыбаков и граждан призывают строго соблюдать правила поведения в местах обитания диких животных, не находиться на водоемах в темное время суток без средств защиты и оперативно сообщать о появлении хищников вблизи населенных пунктов по номеру 112.