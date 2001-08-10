Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июня 2026
Сейчас 20:10
71,91|82,97
14-летний сахалинец угнал автомобиль чтобы покататься
12:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке медведь убил рыбака

На Камчатке медведь убил рыбака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке ликвидирован медведь-людоед, убивший рыбака. Трагедия произошла в ночь на 15 июня в полутора километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого округа. Хищник напал на мужчину на участке со строениями, предположительно принадлежащими общине КМНС, сообщает ТК "41 Регион".

Как сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев, прибывшие на место сотрудники полиции и охотник-дружинник застали медведя на теле погибшего. Из-за прямой угрозы зверь был незамедлительно уничтожен.

Сейчас эксперты выясняют причины агрессии хищника (болезнь или нехватка корма), а полиция проверяет законность нахождения рыбака на данном участке.

Всех рыбаков и граждан призывают строго соблюдать правила поведения в местах обитания диких животных, не находиться на водоемах в темное время суток без средств защиты и оперативно сообщать о появлении хищников вблизи населенных пунктов по номеру 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?