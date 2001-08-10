15-леиний водитель без прав опрокинул мопед в Курильском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поздним вечером 14 июня 2026 года в Курильском районе 15-летний подросток без водительских прав стал участником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился в 23:00 на третьем километре трассы Курильск – Рейдово.

Несовершеннолетний управлял мопедом «Yamaha» и не имел права на управление такой техникой. На проезжей части юный водитель потерял контроль над транспортным средством – мопед перевернулся. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, подросток получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшему необходимую помощь. Сотрудники полиции уже начали проверку по данному факту. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ночного ДТП, включая то, каким образом мопед оказался в распоряжении несовершеннолетнего.