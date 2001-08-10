Тихоокеанское
информационное агентство
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10:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске мотоциклист без прав не справился с управлением

В Холмске мотоциклист без прав не справился с управлением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Как рассказали ТИА «Острова» в областной автоинспекции, авария случилась в 18 часов 15 минут на улице Героев возле дома номер 7. В результате инцидента пострадал один человек – сам водитель двухколесного транспортного средства.

Сотрудники полиции установили предварительную картину случившегося. За рулем мотоцикла «Kayo» находился 21-летний молодой человек, который не имел права управления транспортными средствами. Кроме того, мотоцикл не прошел регистрацию в установленном порядке. Двигаясь в восточном направлении, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание прямо на проезжей части.

В результате падения мотоциклист получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту. Стражи порядка выяснят все обстоятельства происшествия и примут процессуальное решение в соответствии с законодательством.

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