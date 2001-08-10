Более 20 единиц оружия изъяли у сахалинцев за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области за прошедшую неделю сотрудники Росгвардии изъяли из оборота более 20 единиц гражданского оружия в ходе плановых проверок. Также были выявлены нарушения среди владельцев, включая просроченное медицинское освидетельствование и подозрения в совершении умышленных преступлений.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе управления Росгвардии по Сахалинской области, в островном регионе продолжаются плановые мероприятия по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели 117 проверок мест хранения оружия у граждан и проверили деятельность четырех профильных организаций.

В ходе рейдов в Южно-Сахалинске и Долинске к административной ответственности привлечены четыре человека за нарушение сроков перерегистрации оружия. У данных владельцев изъяты три охотничьих ружья (одно из них с нарезным стволом) и один травматический пистолет. Два разрешения на хранение и ношение оружия были аннулированы.

Из-за истечения срока действия обязательного медицинского освидетельствования у сахалинцев изъяли девять единиц огнестрельного оружия. Среди изъятого — два карабина с нарезным стволом и травматический пистолет. У владельцев оружия в Углегорске, которых подозревают в совершении умышленных преступлений, изъяты четыре охотничьих ружья и 52 патрона.

Всего за минувшие семь дней из оборота временно изъята 21 единица огнестрельного оружия и 52 патрона. При этом жители области добровольно сдали в ведомство девять охотничьих ружей.

За прошедшую неделю по вопросам предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 205 обращений от граждан и организаций. С учетом ранее поданных заявлений специалисты рассмотрели 271 пакет документов.

Управление Росгвардии по Сахалинской области напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения законодательства. Проходить медицинское освидетельствование на отсутствие противопоказаний к владению оружием владельцы обязаны не реже одного раза в пять лет.