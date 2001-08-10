Тихоокеанское
информационное агентство
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12:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах 67-летний водитель наехал на 12-летнего велосипедиста

В Ногликах 67-летний водитель наехал на 12-летнего велосипедиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке городского типа Ноглики произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. На перекрестке неравнозначных дорог 67-летний водитель совершил наезд на 12-летнего ребенка, выехавшего со второстепенной дороги.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, инцидент случился 9 июня 2026 года в 15 часов 40 минут в районе дома № 24 по улице Строительной. По предварительным данным, за рулем автомобиля «Toyota Rush» находился 67-летний водитель. Он двигался по главной дороге, когда на перекрестке произошел наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летний велосипедист получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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