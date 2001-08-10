На Сахалине неизвестный водитель вылетел в кювет и сбежал с места аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе на трассе Листвиничное – Охотское произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим пассажиром. Водитель автомобиля после опрокидывания в кювет покинул место аварии, и в настоящее время его личность не установлена.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, инцидент случился 9 июня 2026 года в 16 часов 00 минут на 32-м километре автодороги «Листвиничное-Охотское». По предварительным данным, неизвестный водитель управлял автомобилем «Toyota Cresta». Во время движения он не справился с управлением транспортного средства, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля получил телесные повреждения. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.