На Сахалине видеоняня сняла, как уборщица воровала деньги у заказчика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники управления уголовного розыска раскрыли хищение денежных средств, которое совершила работница клининговой службы. Женщина, убирая квартиру потерпевшего, тайно выносила его сбережения в два приема.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, к совершению преступления оказалась причастна 56-летняя женщина, оказывавшая услуги по уборке помещений в жилье заявителя. Работая в этой квартире, фигурантка обратила внимание на место, где хранились сбережения. Реализуя свой преступный замысел, она похитила денежные средства в два этапа: сначала 10 000 рублей, а спустя неделю - еще 15 000 рублей.
Противоправные действия злоумышленницы были зафиксированы системой видеонаблюдения (так называемой «видеоняней»), установленной в одной из комнат. Эта запись стала неопровержимым доказательством причастности женщины к совершению преступления.
При задержании у гражданки обнаружили и изъяли похищенные 15 000 рублей. Сотрудники полиции вернули эти деньги законному владельцу.
Следственным подразделением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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