В Поронайске 17-летний сахалинец угнал машину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейские в Поронайске задержали 17-летнего подростка по горячим следам сразу после угона автомобиля. Сотрудники ОМВД России «Поронайский» оперативно остановили нарушителя, не дав ему скрыться. Инцидент произошёл поздно вечером 6 июня.
В дежурную часть обратился местный житель 1976 года рождения. Мужчина заявил, что неизвестные похитили его легковой автомобиль японского производства прямо со двора дома на улице Восточной. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, владельцы услышали сигнализацию, вышли на улицу и увидели, как их машина на высокой скорости выезжает со двора и уходит в неизвестном направлении. Дежурные немедленно передали ориентировку всем наружным экипажам.
Благодаря слаженным действиям полицейских экипаж ДПС остановил угнанный автомобиль у дома №1 по улице Комсомольской. За рулём находился несовершеннолетний гражданин 2009 года рождения. Полицейские изъяли машину и вернули законному владельцу. По предварительным данным, подросток легко получил доступ к транспортному средству – владелец оставил ключ в замке зажигания. В настоящее время сотрудники проводят проверку, по итогам которой они примут процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям несовершеннолетнего, а также его законным представителям.
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