Сахалинца, судимого за пьяную езде, вновь поймали нетрезвым за рулем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске полицейские привлекли к уголовной ответственности местного жителя, который сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотя ранее уже был наказан за аналогичное нарушение.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в отношении 45-летнего ранее судимого сахалинца возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел во время несения службы инспекторами ГИБДД. Сотрудники автоинспекции остановили автомобиль отечественного производства. За рулем находился мужчина с явными признаками опьянения — на это указывали его внешние признаки и поведение, которое не соответствовало обстановке.
Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результаты показали, что в выдыхаемом им воздухе содержание этилового спирта составило 1,367 миллиграмма на литр.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что этот гражданин ранее уже привлекался к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Несмотря на это, он вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья устанавливает ответственность за управление автомобилем лицом, которое находится в состоянии опьянения и при этом уже было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние. В отношении задержанного гражданина избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
В региональной автоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность, если ранее водитель уже был наказан за подобные нарушения. Сотрудники призывают соблюдать закон и не подвергать опасности себя и окружающих.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
09:03 Сегодня Ударила по лицу, а позже набросилась сзади: 62-летняя сахалинка осуждена за нападение на сотрудницу полиции
09:49 Сегодня Депутат Госдумы предложил сделать 1 сентября выходным днем
08:55 Сегодня Опрос: при ставке по вкладам 10–12% более половины россиян готовы добавить в портфель инвестиции
09:17 26 Мая Сахалинские госавтоинспекторы пресекли 142 нарушения ПДД за сутки
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
15:23 28 Мая Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил ознакомительный маршрут для туристических экспертов из Китая
09:58 29 Мая На Сахалине полицейские задержали наркокурьера с 43 граммами мефедрона
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 12:34 Сегодня Ассоциация музеев Сахалинской области запускает юбилейный фестиваль "Музеи в XXI веке"
- 11:57 Вчера Островитянам представят обновлённую книгу о маяках Сахалина и Курил
- 15:06 29 Мая Сахалинский зоопарк приглашает на экскурсии и показательные кормления
- 11:03 28 Мая Более 16,6 тыс. мер поддержки оказал Кадровый центр Сахалинской области с начала года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?