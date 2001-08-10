Сахалинца, судимого за пьяную езде, вновь поймали нетрезвым за рулем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске полицейские привлекли к уголовной ответственности местного жителя, который сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотя ранее уже был наказан за аналогичное нарушение.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в отношении 45-летнего ранее судимого сахалинца возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел во время несения службы инспекторами ГИБДД. Сотрудники автоинспекции остановили автомобиль отечественного производства. За рулем находился мужчина с явными признаками опьянения — на это указывали его внешние признаки и поведение, которое не соответствовало обстановке.

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результаты показали, что в выдыхаемом им воздухе содержание этилового спирта составило 1,367 миллиграмма на литр.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что этот гражданин ранее уже привлекался к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Несмотря на это, он вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья устанавливает ответственность за управление автомобилем лицом, которое находится в состоянии опьянения и при этом уже было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние. В отношении задержанного гражданина избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В региональной автоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность, если ранее водитель уже был наказан за подобные нарушения. Сотрудники призывают соблюдать закон и не подвергать опасности себя и окружающих.