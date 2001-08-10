Пьяный водитель устроил аварию возле детского сада на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском автомобиль, за рулём которого был пьяный мужчина, врезался в забор. Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, и при ударе получил травмы, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на Госавтоинспекцию Камчатского края.

По данным ведомства, 49-летний водитель автомобиля «Тойота-Раум» находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и врезалась в металлический забор.

В результате происшествия пострадал сам его виновник. Ему потребовалась медицинская помощь.

Примечательно, что рядом с местом ДТП, на Попова, 37Б, расположен детский сад. В результате аварии, кроме водителя, никто не пострадал.

«В настоящее время по факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося», – добавили в ГАИ.