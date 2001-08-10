Жительница Южно-Сахалинска лишилась 319 тысяч рублей при покупке техники по QR-коду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Сахалинска 1971 года рождения потеряла 319 190 рублей при попытке купить бытовую технику через интернет. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, женщина зашла на сайт, который злоумышленники оформили под немецкий бренд бытовой и промышленной техники, выбрала товар, после чего с ней связался «продавец».

Лже-продавец предложил оформить покупку со скидкой и оплатить заказ по QR-коду. Потерпевшая выполнила перевод тремя платежами на общую сумму 319 190 рублей. Спустя некоторое время сайт заблокировали, а обещанную технику женщина так и не получила. 18 мая она обратилась в полицию с заявлением.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Правоохранители ведут расследование и призывают граждан соблюдать бдительность при совершении покупок в интернете.