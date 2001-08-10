В Южно-Сахалинске пенсионер украл на набережной телефон и деньги

68-летний житель Сахалина ответит в суде за кражу на набережной Южно-Сахалинска. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального УМВД, обвиняемый заметил на скамейке по улице Комсомольской женскую сумку, убедился, что за ним никто не наблюдает, и тайно вытащил из нее телефон и 5000 рублей.

Инцидент произошел 17 октября 2025 года. Злоумышленник положил похищенные ценности в свой карман и покинул место преступления. В дальнейшем обвиняемый распорядился чужим имуществом по своему усмотрению – мобильный телефон он продал третьему лицу, а денежные средства потратил на приобретение продуктов питания. Общая сумма ущерба составила 43 000 рублей.

Своими умышленными противоправными действиями сахалинец совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь мужчине предстоит ответить за содеянное в судебном порядке.