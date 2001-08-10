Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Михайловском муниципальном округе полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после дерзкой выходки местных жителей. В дежурную часть поступил тревожный звонок от очевидца: двое мужчин во дворе многоквартирного дома по очереди стреляли в воздух и в сторону окон жилых зданий из предмета, напоминающего пистолет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

На вызов незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. При осмотре территории под деревом полицейские обнаружили тайник: там лежал охолощенный пистолет и коробка с патронами.

Выяснилось, что инициатором «шоу» стал 36-летний ранее судимый местный житель. В апреле 2026 года он приобрел оружие в популярном маркетплейсе. В день происшествия владелец пистолета выпивал в гостях у своего 37-летнего приятеля. Когда алкоголь закончился, компания отправилась в магазин за «добавкой», прихватив оружие с собой. На обратном пути мужчины решили испытать покупку прямо на тротуаре, паля в сторону жилых домов.

Злоумышленники были оперативно задержаны. В отделе полиции один из них признал вину, а его сообщник отказался давать показания. Следственный отдел ОМВД России «Михайловский» возбудил уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия. Данная статья предусматривает серьезное наказание за грубое нарушение общественного порядка.

В настоящее время изъятые предметы направлены на судебно-баллистическую экспертизу. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.