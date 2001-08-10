На Сахалине водитель за два месяца украл у работодателя имущества почти на миллион
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд на Сахалине рассмотрит уголовное дело 37-летнего водителя-экспедитора, который похитил имущество индивидуального предпринимателя на сумму 975 тысяч рублей. Мужчина вывозил товар со склада работодателя небольшими партиями с декабря 2025 года по 30 января 2026 года, а затем продавал его незнакомцам на улицах города. Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, следователи уже завершили расследование и направили материалы в суд.
В период с начала декабря 2025 года по 30 января 2026 года злоумышленник дожидался момента, когда управляющий и менеджер покидали помещение организации. Чтобы избежать немедленного обнаружения недостачи, водитель-экспедитор воровал товарно-материальные ценности небольшими партиями. Он использовал рабочий фургон и приспособление для подъема груза, вывозил имущество из хранилища и сразу же реализовывал его на улицах города. Покупателями выступали незнакомые водители большегрузов и спецтехники, которые расплачивались наличными.
Предметом кражи стали 13 автомобильных аккумуляторов, 12 металлических бочек с моторным маслом общим объемом 2400 литров, 107 баллончиков многоцелевой смазки-спрея, 65 емкостей литиевой смазки, 200 кг антифриза и две бочки с трансмиссионным маслом общим объемом 400 литров. Общий материальный ущерб, причиненный коммерсанту, составил 975 тысяч рублей.
В рамках расследования фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сотрудники следственного управления УМВД России "Южно-Сахалинск" направили уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в суд. Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
