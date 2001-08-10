Житель Анива украл 50 тысяч рублей с банковского счета приятеля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Аниве следователи завершили расследование уголовного дела о краже денег с банковского счета.
Обвиняемый находился в гостях у знакомого. Хозяин квартиры неоднократно передавал приятелю свою банковскую карту – тот ходил в магазин за алкоголем и продуктами. Во время одного из визитов в торговую точку фигурант забыл пин-код от карты, и владелец продиктовал ему нужную комбинацию цифр по телефону.
Вернувшись в квартиру, обвиняемый, по собственным показаниям, думал, что вернул карту владельцу. Однако на следующее утро он нашел забытую карту приятеля в кармане своей куртки. Испытывая острую нужду в деньгах, фигурант подошел к банкомату и снял со счета потерпевшего 50 000 рублей. Впоследствии он потратил всю сумму на личные нужды.
Следствие квалифицировало действия обвиняемого по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следователи направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
