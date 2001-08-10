Житель Охи проник в чужой дом и похитил деньги и телефон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Охе сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег и мобильного телефона из частного дома. Фигурантом оказался неоднократно судимый 32-летний местный житель – 28 апреля 2026 года в дневное время он обратил внимание на незапертое жилище, проник внутрь и похитил 30 тысяч рублей, а затем и сотовый телефон. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, позже злоумышленника задержали, а телефон у него изъяли.
Прогуливаясь по улице в указанный день, подозреваемый заметил частный дом и решил в него зайти. Он подошел ближе, потянул за дверную ручку и обнаружил, что вход не заперт. Проникнув внутрь, мужчина нашел в одной из комнат женскую сумку, где лежал кошелек. Фигурант забрал из кошелька 30 000 рублей, положил его на место, затем увидел мобильный телефон и тоже его похитил. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
Позднее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Похищенные деньги мужчина уже потратил на свои личные нужды, а мобильный телефон оперативники изъяли. Общая сумма ущерба составила 30 000 рублей.
Полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в жилище. Суд избрал фигуранту меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
13:16 12 Мая В Анивском районе автомобиль опрокинулся в кювет
08:29 12 Мая За два дня автоинспекторы Сахалина задержали 15 нетрезвых водителей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
Выбор редакции
- 09:41 Вчера На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 14 Мая Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 13 Мая Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?