Житель Охи проник в чужой дом и похитил деньги и телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег и мобильного телефона из частного дома. Фигурантом оказался неоднократно судимый 32-летний местный житель – 28 апреля 2026 года в дневное время он обратил внимание на незапертое жилище, проник внутрь и похитил 30 тысяч рублей, а затем и сотовый телефон. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, позже злоумышленника задержали, а телефон у него изъяли.

Прогуливаясь по улице в указанный день, подозреваемый заметил частный дом и решил в него зайти. Он подошел ближе, потянул за дверную ручку и обнаружил, что вход не заперт. Проникнув внутрь, мужчина нашел в одной из комнат женскую сумку, где лежал кошелек. Фигурант забрал из кошелька 30 000 рублей, положил его на место, затем увидел мобильный телефон и тоже его похитил. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Позднее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Похищенные деньги мужчина уже потратил на свои личные нужды, а мобильный телефон оперативники изъяли. Общая сумма ущерба составила 30 000 рублей.

Полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в жилище. Суд избрал фигуранту меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.