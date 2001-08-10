Госавтоинспекция Сахалина задержала трёх пьяных водителей за минувшие сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за минувшие сутки – 13 мая 2026 года – зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий пресекли 149 нарушений правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1729 нарушений ПДД РФ.
Полицейские задержали и отстранили от управления транспортными средствами трёх водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 17 водителей – эти граждане не имеют права управления транспортными средствами либо лишены такого права по решению суда. Инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку семь автомобилей.
За нарушителями следили и по другим статьям административного кодекса. Сотрудники привлекли к ответственности одного водителя за выезд на встречную полосу, одного – за управление незарегистрированным транспортным средством, одного – за езду без государственного знака. Пять водителей управляли машинами с тонированными стёклами, один водитель – при наличии технических неисправностей. Двенадцать водителей нарушили требования дорожных знаков или правила стоянки. Один водитель перевозил ребёнка без детского кресла, ещё один – не предоставил преимущество пешеходу. Также сотрудники Госавтоинспекции составили четыре административных материала на водителей, которые не уплатили административные штрафы в установленный срок.
