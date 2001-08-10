Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2026
Сейчас 22:40
73,79|87,38
На Сахалине сотрудники ГИБДД проверили дорогу Листвиничное – Охотское и нашло нарушения
15:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полицейские Холмска задержали подростка за кражу имущества из сарая

Полицейские Холмска задержали подростка за кражу имущества из сарая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска Холмска оперативно установили личность подозреваемого в краже имущества – им оказался местный житель 2011 года рождения. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, молодой человек в поисках наживы взломал дверь сарая: он отогнул подручными средствами жестяной лист и проник внутрь помещения.

Из сарая подросток похитил аккумулятор, шуруповёрт, болгарку, а также двадцатилитровую канистру с бензином и пятилитровую с дизельным топливом. Часть похищенного несовершеннолетний припрятал в лесополосе, а другую часть хранил у себя дома. В ходе обыска полицейские изъяли всё похищенное имущество.

Следователи возбудили против подростка уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В настоящее время сотрудники полиции ведут следствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?