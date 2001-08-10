Полицейские Холмска задержали подростка за кражу имущества из сарая

Сотрудники уголовного розыска Холмска оперативно установили личность подозреваемого в краже имущества – им оказался местный житель 2011 года рождения. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, молодой человек в поисках наживы взломал дверь сарая: он отогнул подручными средствами жестяной лист и проник внутрь помещения.

Из сарая подросток похитил аккумулятор, шуруповёрт, болгарку, а также двадцатилитровую канистру с бензином и пятилитровую с дизельным топливом. Часть похищенного несовершеннолетний припрятал в лесополосе, а другую часть хранил у себя дома. В ходе обыска полицейские изъяли всё похищенное имущество.

Следователи возбудили против подростка уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В настоящее время сотрудники полиции ведут следствие.