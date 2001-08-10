В Долинске в кармане занервничавшей женщины полицейские обнаружили два свертка с белым порошком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе инспекторы ДПС и сотрудники уголовного розыска обнаружили наркотики у 36-летней пассажирки остановленного автомобиля.

Женщина заметно нервничала при виде полицейских, что и привело к личному досмотру – в кармане её куртки нашли два свертка с белым порошком. Как рассказали ТИА “Острова” в пресс-службе ОМВД России “Долинский”, изъятое вещество оказалось смесью, содержащей производное наркотического средства N-Метилэфедрона – a-PVP, массой 1,4 грамма.

Наряд ДПС совместно с оперативниками уголовного розыска остановил автомобиль на улице Хабаровской в городе Долинске. За рулем находился 51-летний водитель, а в салоне – пассажирка. Поведение девушки при проверке документов насторожило полицейских: гражданка начала заметно волноваться. Правоохранители приняли решение провести личный досмотр.

В ходе досмотра сотрудники изъяли из кармана куртки женщины два свертка с веществом белого цвета. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза подтвердила: содержимое свертков – смеси с a-PVP (производное N-Метилэфедрона) общей массой 1,4 грамма.

Пассажирка оказалась ранее судимой 36-летней гражданкой. Следственный отдел ОМВД России “Долинский” возбудил в отношении неё уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.