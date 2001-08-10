Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2026
Сейчас 22:39
73,79|87,38
На Сахалине сотрудники ГИБДД проверили дорогу Листвиничное – Охотское и нашло нарушения
14:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл несколько упаковок БАДов из магазина японских товаров

Сахалинец украл несколько упаковок БАДов из магазина японских товаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции оперативно раскрыли хищение биологически активных добавок из магазина, который специализируется на продаже японских товаров. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого.

Им оказался 50-летний местный житель, который уже имел судимость. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, мужчина действовал следующим образом: находясь в магазине, он выбрал несколько банок с БАД, дождался удобного момента, когда продавец отвлекся, спрятал товар в карманы своей куртки и покинул помещение.

Похищенные биологически активные добавки злоумышленник использовал для личных нужд. Сумма ущерба, который он причинил предпринимателю, составила 14 500 рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В настоящее время фигурант дела получил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?