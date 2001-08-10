Грузовой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе Южно-Сахалинск – Оха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На 103 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха в Долинском районе 12 мая 2026 года в 23 часа 20 минут грузовой автомобиль «Isuzu» опрокинулся в левый кювет. 62-летний водитель получил телесные повреждения в результате этого ДТП.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, водитель управлял грузовиком и двигался в северном направлении. Мужчина не справился с управлением – транспортное средство съехало в левый по ходу движения кювет и опрокинулось. Авария произошла в тёмное время суток, на загородной трассе.
Медики оказали пострадавшему водителю необходимую помощь. Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Правоохранители устанавливают точные причины, которые привели к потере управления грузовым автомобилем.
