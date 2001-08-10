На Сахалине водитель наехал на ногу 10-летнему мальчику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 мая 2026 года в 17 часов 30 минут в районе дома 127 по улице Восточной города Поронайск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. 38-летний водитель автомобиля Suzuki Spacia двигался в южном направлении по дворовой территории и задним колесом наехал на ногу 10-летнему мальчику – ребенок в этот момент собирался поехать на самокате. В результате наезда мальчик получил телесные повреждения.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Водитель остался на месте ДТП и участвовал в выяснении обстоятельств. Предварительная причина аварии – водитель не заметил ребенка при движении задним ходом или при маневре во дворе.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, включая скорость движения автомобиля, видимость во дворе и соблюдение водителем правил маневрирования на придомовой территории. По итогам проверки полиция примет процессуальное решение.
