11:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поздним вечером 12 мая в районе дома 14 по улице Центральной села Яблочное произошло дорожно-транспортное происшествие. 38-летний водитель автомобиля «Toyota Liteace» не справился с управлением при движении в южном направлении и совершил наезд на припаркованную машину «Toyota Hilux Surf». В результате удара водитель «Toyota Liteace» получил телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, пострадавшего осмотрели медики на месте происшествия. Автомобили получили механические повреждения. Предварительная причина аварии – потеря контроля над управлением транспортным средством в темное время суток.

Правоохранители проводят проверку по данному факту. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ночного ДТП, включая скорость движения, состояние водителя и дорожные условия. По итогам проверки примут процессуальное решение.

