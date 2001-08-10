Сахалинец украл с витрины магазина алкоголь на 30 000 рублей

В дежурную часть Южно-Сахалинска обратились представители торговой точки, реализующей алкоголь. Правоохранителям сообщили, что кто-то украл с витрины товар, пишет astv.ru.

Как сообщает сахалинская полиция, подозреваемым стал 45-летний судимый местный житель. 10 февраля текущего года он похитил несколько бутылок дорогого алкоголя стоимостью в 30 тысяч рублей.

3 апреля фигурант унёс из местного продуктового магазина банку кофе ценой в 4500 рублей. Её он спрятал во внутреннем кармане куртки.

В отношении подозреваемого по двум фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Мужчина находится под подпиской о невыезде.