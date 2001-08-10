В Холмске полицейские задержали грабителя по горячим следам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске полицейские задержали подозреваемого в грабеже – 26-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Преступление произошло 6 мая 2026 года в 01:20 ночи в подъезде дома, где проживал потерпевший. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, двое неизвестных напали на 46-летнего мужчину, применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, и открыто похитили личные вещи.

Злоумышленники забрали у потерпевшего куртку и рюкзак – внутри находились беспроводные наушники и зарядное устройство. Общая сумма ущерба составила 13 500 рублей. Потерпевший обратился в дежурную часть отдела МВД России по городскому округу «Холмский» с заявлением о нападении в тот же день.

Сотрудники уголовного розыска оперативно отработали место преступления и задержали одного из нападавших по горячим следам. Полицейские продолжают устанавливать личность и местонахождение второго участника грабежа. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Следственные органы возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.