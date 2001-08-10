Полиция Южно-Сахалинска задержала серийного похитителя техники

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли серию краж из магазина электроники – общая сумма ущерба превысила 44 тысячи рублей. Фигурантом оказался ранее судимый 45-летний местный житель, который действовал по одной схеме два дня подряд. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального УМВД, первую кражу мужчина совершил 14 апреля 2026 года.

Злоумышленник зашел в торговый центр Южно-Сахалинска, где присмотрел в зале магазина электроники углошлифовальную машинку и аккумулятор. Похищенный набор инструментов и комплектующих стоимостью более 22 тысяч рублей фигурант незаметно сложил в сумку и покинул помещение. Уже на следующий день, 15 апреля, подозреваемый вернулся в тот же магазин и по отработанной схеме вынес 3 аккумулятора, зарядное устройство и винтоверт. Всё похищенное оборудование мужчина продал на улице неизвестным покупателям по заниженным ценам, а вырученные деньги потратил.

Полицейские возбудили в отношении подозреваемого два уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Суд избрал фигуранту меру пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.