Автомобиль лег на крышу после аварии на трассе Южно-Сахалинск – Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 мая 2026 года в 21 час 00 минут на 14 км автодороги «Южно-Сахалинск – Оха» столкнулись два автомобиля. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного управления ГИБДД, 23-летняя водитель Toyota Mark 2 выполняла разворот и не уступила дорогу Subaru XV, который двигался в северном направлении с преимущественным правом проезда.

В результате столкновения травмы получили два человека. Водитель Subaru XV – мужчина 54 лет – и его 54-летняя пассажирка обратились за медицинской помощью с телесными повреждениями. Молодая водитель Toyota Mark 2, по предварительным данным, не пострадала.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту этого ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии на трассе «Южно-Сахалинск – Оха». По окончании проверки специалисты примут процессуальное решение в отношении виновной стороны.