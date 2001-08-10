Прокуратура добилась капитального ремонта крыши дома в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Северо-Курильского района добилась капитального ремонта крыши многоквартирного дома после жалобы пенсионера. Мужчина лично обратился к заместителю прокурора Сахалинской области и рассказал, что кровля протекает.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре Северо-Курильского района, проверка показала: крыша дома №10 по улице Пояркова в Северо-Курильске находилась в аварийном состоянии. Осадки попадали прямо в квартиру пенсионера. При этом капитальный ремонт дома значился в планах только на 2041 год – то есть через 15 лет.

Прокурор внёс представления мэру города и руководителю управляющей компании. После этого строители выполнили капитальный ремонт крыши и фасада. Жилищные права пенсионера полностью восстановили.