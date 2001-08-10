Лишённый прав сахалинец сел за руль и попал под уголовную статью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске полицейские остановили автомобиль, за рулём которого сидел водитель без прав. Мужчина уже попадался на аналогичном нарушении раньше, и теперь против него возбудили уголовное дело.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, инспекторы ДПС остановили иномарку 6 апреля 2026 года на улице Гущева. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет права управления транспортным средством. Полицейские также установили, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ (повторное управление автомобилем без прав).

Сотрудники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишённым права управления). Мужчина дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.