Сахалинец лишился автомобиля за пьяную езду

Смирныховский районный суд конфисковал автомобиль «Исудзу Бигхорн» стоимостью более 700 тысяч рублей у местного жителя, который сел за руль пьяным. 32-летнего мужчину также приговорили к 230 часам обязательных работ и лишили права управлять транспортом на 2 года 5 месяцев.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре, водитель ранее уже получал административное наказание за езду в нетрезвом виде. Несмотря на это, 1 сентября 2025 года он выпил спиртное и снова сел за руль своего автомобиля. Сотрудники ГАИ ОМВД России по ГО «Смирныховский» остановили машину во время патрулирования посёлка Смирных. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения у водителя.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину. Суд согласился с позицией государственного обвинителя о доказанности вины и назначил наказание по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за такое же нарушение). Кроме обязательных работ и лишения прав, суд конфисковал автомобиль осуждённого в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.