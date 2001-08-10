Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
11:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из-за редкого торможения в Южно-Сахалинске пассажирка автобуса получила травму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водитель пассажирского автобуса в Южно-Сахалинске применил экстренное торможение из-за чего упала 63-летняя пассажирка. Пенсионерка получила травмы.

Как сообщили ТИА «Острова» в Госавтоинспекции Сахалинской области, авария произошла 16 апреля 2026 года в 17 часов 20 минут у дома №371 по проспекту Мира. За рулём автобуса находился 56-летний водитель. По предварительным данным, именно резкое торможение привело к тому, что пассажирка не удержалась и упала в салоне.

Медики зафиксировали у пострадавшей женщины телесные повреждения. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия.

