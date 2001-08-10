На Сахалине суд взыскал с владельца собаки почти 124 тысячи рублей за нападение на пенсионерку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд обязал владельца собаки выплатить покусанной пенсионерке из Холмского района 123 755 рублей. Жительница села Чехов получила эту компенсацию за моральный вред и расходы на лечение после нападения соседской собаки.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, ведомство провело проверку по обращению местной жительницы. Установили: в июне 2025 года в селе Чехов женщину укусила соседская собака. Пострадавшая обратилась в Холмскую центральную районную больницу, где врачи провели ей ушивание раны и назначили лечение. Происшествие причинило пенсионерке физический вред и нравственные страдания.
Прокурор выступил в защиту пострадавшей и обратился в суд с иском к владельцу собаки. Надзорное ведомство потребовало взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и средства, которые пенсионерка потратила на лечение. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение пока не вступило в законную силу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска просят не паниковать, МЧС проводит учения
09:18 Сегодня Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
10:54 Сегодня Школьникам Южно-Сахалинска рассказали о лесном богатстве Сахалине
10:23 Сегодня Паром "Сахалин-9" возвращается на линию Ванино – Холмск
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
09:15 10 Апреля Полиция Сахалина задержала 18-летнего москвича за обслуживание сим-боксов для мошенников
17:54 10 Апреля Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из 7,62-мм пулемёта "Калашникова"
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 09:18 Сегодня Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
- 10:28 Вчера Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе
- 09:46 15 Апреля Сахалинцам предлагают изготовить игрушки для питомцев зоопарка
- 11:56 14 Апреля Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?