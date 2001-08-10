На Сахалине суд взыскал с владельца собаки почти 124 тысячи рублей за нападение на пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд обязал владельца собаки выплатить покусанной пенсионерке из Холмского района 123 755 рублей. Жительница села Чехов получила эту компенсацию за моральный вред и расходы на лечение после нападения соседской собаки.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, ведомство провело проверку по обращению местной жительницы. Установили: в июне 2025 года в селе Чехов женщину укусила соседская собака. Пострадавшая обратилась в Холмскую центральную районную больницу, где врачи провели ей ушивание раны и назначили лечение. Происшествие причинило пенсионерке физический вред и нравственные страдания.

Прокурор выступил в защиту пострадавшей и обратился в суд с иском к владельцу собаки. Надзорное ведомство потребовало взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и средства, которые пенсионерка потратила на лечение. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение пока не вступило в законную силу.

