На Сахалине подросток на мотоцикле сбил собаку и попал в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16-летний подросток без водительских прав устроил ДТП в Тымовском районе и попал в больницу. Мотоцикл «Enduro» опрокинулся после наезда на внезапно выбежавшую на дорогу собаку.

Как рассказали ТИА «Острова» в Госавтоинспекции Сахалинской области, авария произошла 16 апреля 2026 года в 18 часов 50 минут у дома №116 по улице Кировской. Несовершеннолетний водитель двигался на мотоцикле в северном направлении, не справился с управлением после столкновения с животным и допустил опрокидывание. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, и медики госпитализировали его.

Накануне происшествия, 15 апреля 2026 года, сотрудники ГИБДД уже составляли в отношении этого подростка материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без прав). Тогда транспортное средство передали отцу юноши. Несмотря на принятые меры, взрослые вновь предоставили несовершеннолетнему доступ к мотоциклу, что привело к ДТП и травмам.

Госавтоинспекция напоминает родителям и законным представителям: они несут ответственность за жизнь и здоровье детей и обязаны исключить возможность управления транспортом несовершеннолетними без прав. Передача управления лицу, не имеющему прав, влечёт административную ответственность. По факту этого происшествия полиция проводит проверку.