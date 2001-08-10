На Сахалине подросток на мотоцикле сбил собаку и попал в больницу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16-летний подросток без водительских прав устроил ДТП в Тымовском районе и попал в больницу. Мотоцикл «Enduro» опрокинулся после наезда на внезапно выбежавшую на дорогу собаку.
Как рассказали ТИА «Острова» в Госавтоинспекции Сахалинской области, авария произошла 16 апреля 2026 года в 18 часов 50 минут у дома №116 по улице Кировской. Несовершеннолетний водитель двигался на мотоцикле в северном направлении, не справился с управлением после столкновения с животным и допустил опрокидывание. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, и медики госпитализировали его.
Накануне происшествия, 15 апреля 2026 года, сотрудники ГИБДД уже составляли в отношении этого подростка материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без прав). Тогда транспортное средство передали отцу юноши. Несмотря на принятые меры, взрослые вновь предоставили несовершеннолетнему доступ к мотоциклу, что привело к ДТП и травмам.
Госавтоинспекция напоминает родителям и законным представителям: они несут ответственность за жизнь и здоровье детей и обязаны исключить возможность управления транспортом несовершеннолетними без прав. Передача управления лицу, не имеющему прав, влечёт административную ответственность. По факту этого происшествия полиция проводит проверку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска просят не паниковать, МЧС проводит учения
09:18 Сегодня Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
10:54 Сегодня Школьникам Южно-Сахалинска рассказали о лесном богатстве Сахалине
10:23 Сегодня Паром "Сахалин-9" возвращается на линию Ванино – Холмск
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
09:15 10 Апреля Полиция Сахалина задержала 18-летнего москвича за обслуживание сим-боксов для мошенников
17:54 10 Апреля Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из 7,62-мм пулемёта "Калашникова"
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 09:18 Сегодня Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
- 10:28 Вчера Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе
- 09:46 15 Апреля Сахалинцам предлагают изготовить игрушки для питомцев зоопарка
- 11:56 14 Апреля Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?