Пожарные за 5 минут прибыли к горящему гаражу в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске огнеборцы ликвидировали пожар в бесхозном гараже на улице Молодежная. Сообщение о возгорании старых шин внутри заброшенной постройки поступило спасателям 2 апреля 2026 года в 16.46. Как рассказали ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчёт прибыл на место уже через 5 минут - к этому моменту пламя успело разгореться на площади 30 квадратных метров и создавало угрозу соседнему гаражу.

Из-за густого дыма спасателям пришлось задействовать газодымозащитную службу, чтобы локализовать очаг возгорания. Пожарные локализовали огонь в 17.58, а полностью ликвидировали его в 18.44. Всего на тушении работали 7 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.