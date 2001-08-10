Ребенок, травмированный на неисправном тренажере в Холмске, получит компенсацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Холмска провела проверку после обращения родительницы, чей ребенок пострадал во время игры на уличном спортивном снаряде. Инцидент произошел летом прошлого года на придомовой территории.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре, в августе 2025 года в приемное отделение Холмской центральной районной больницы поступила девочка с травмой пальцев рук. Повреждения она получила в результате сдавления спортивным тренажером на детской площадке.
В ходе проверки выяснилось, что игровая площадка числится в реестре муниципальной собственности. Однако на момент получения травмы ее состояние не отвечало установленным требованиям безопасности. Территория не имела ударопоглощающего покрытия, тренажеры работали с неисправностями. На металлических конструкциях обнаружились следы коррозии и отслоения краски.
Прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие местных властей по содержанию объекта незаконным. Также надзорное ведомство настаивало на приведении площадки в соответствие с ГОСТом и взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.
Суд полностью удовлетворил заявленные требования. Размер компенсации морального вреда составил 350 тысяч рублей. На администрацию Холмского городского округа возложена обязанность провести необходимые мероприятия по приведению детской площадки в нормативное состояние, обеспечивающее безопасность несовершеннолетних. Судебные акты пока не вступили в законную силу.
Это читают
09:48 Сегодня За выходные дни на Сахалине автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителя
10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
13:39 Сегодня 17 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина небезопасно
09:03 Сегодня На Камчатке водитель не пропустил скорую помощь, автомобиль перевернулся
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
