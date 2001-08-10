Ребенок, травмированный на неисправном тренажере в Холмске, получит компенсацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Холмска провела проверку после обращения родительницы, чей ребенок пострадал во время игры на уличном спортивном снаряде. Инцидент произошел летом прошлого года на придомовой территории.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре, в августе 2025 года в приемное отделение Холмской центральной районной больницы поступила девочка с травмой пальцев рук. Повреждения она получила в результате сдавления спортивным тренажером на детской площадке.

В ходе проверки выяснилось, что игровая площадка числится в реестре муниципальной собственности. Однако на момент получения травмы ее состояние не отвечало установленным требованиям безопасности. Территория не имела ударопоглощающего покрытия, тренажеры работали с неисправностями. На металлических конструкциях обнаружились следы коррозии и отслоения краски.

Прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие местных властей по содержанию объекта незаконным. Также надзорное ведомство настаивало на приведении площадки в соответствие с ГОСТом и взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Суд полностью удовлетворил заявленные требования. Размер компенсации морального вреда составил 350 тысяч рублей. На администрацию Холмского городского округа возложена обязанность провести необходимые мероприятия по приведению детской площадки в нормативное состояние, обеспечивающее безопасность несовершеннолетних. Судебные акты пока не вступили в законную силу.