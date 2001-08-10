Сахалинские автоинспекторы задержали 24 пьяных водителей за выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие выходные на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. С 13 по 15 февраля полицейские пресекли 420 фактов несоблюдения ПДД.

Как сообщили ТИА "Острова" в Управлении Госавтоинспекции по Сахалинской области, в ходе трёхдневных рейдов автоинспекторы отстранили от управления 24 водителей, которые сели за руль нетрезвыми. Ещё 50 человек управляли транспортом, не имея водительских прав либо будучи лишёнными такого права по решению суда. Всех их отстранили от управления, а транспортные средства задержали.

Сотрудники ГИБДД также привлекли к ответственности водителей за другие серьёзные нарушения. Двое выезжали на полосу встречного движения. Шестеро управляли машинами, не зарегистрированными в установленном порядке, а один автомобилист ездил без государственных регистрационных знаков. Тонировку на стёклах полицейские зафиксировали у 18 водителей, столько же попались на установке нестандартных глушителей. Двое нарушили правила перевозки детей, ещё десять человек не выполнили требования дорожных знаков или неправильно припарковались.

Отдельное внимание автоинспекторы уделили работе с должниками. За три дня они составили 109 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы по линии Госавтоинспекции.

Всего по итогам рейдов полицейские задержали и поместили на специализированную стоянку 20 автомобилей.