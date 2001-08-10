Более 1600 нарушений ПДД зафиксировали камеры наблюдения на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 15 апреля 2026 года на Сахалине произошло одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 198 нарушений правил дорожного движения.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, полицейские задержали и отстранили от управления одного водителя в состоянии опьянения. Также стражи порядка задержали 15 нарушителей, которые не имеют права управления транспортными средствами или лишены этого права по решению суда.
Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности нескольких водителей. Два нарушителя выехали на встречную полосу. Один водитель управлял незарегистрированным автомобилем. Три водителя ездили без государственных знаков. Сотрудники выявили 34 водителей с тонированными стеклами и 9 нарушителей с техническими неисправностями машин. Семь водителей проигнорировали требования дорожных знаков или правила стоянки. Два водителя перевозили детей без детских кресел.
Полицейские составили три административных материала на водителей, которые не уплатили штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок. Стражи порядка задержали и поместили на специализированную стоянку шесть автомобилей. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1652 нарушения правил дорожного движения.
