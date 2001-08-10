На Сахалине зафиксированы первые в 2026 году палы травы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области начался сезон палов травы. Первые два случая уже зафиксировали в Холмском и Южно-Курильском муниципальных округах.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, общая площадь возгораний сухой травянистой растительности превысила 250 квадратных метров. Спасатели подчеркивают: с наступлением тепла риск таких пожаров только возрастет.

Ведомство призывает жителей региона соблюдать элементарные правила. Не сжигайте сухую траву на участках. Не бросайте на землю тлеющие спички и непотушенные окурки. Разводите костры только в специально оборудованных местах и никогда не оставляйте огонь без присмотра.

Сотрудники МЧС напоминают: за подобные нарушения законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность. Каждый житель должен понимать: одна неосторожная искра способна уничтожить гектары земли и привести к крупным ландшафтным пожарам.