Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2026
Сейчас 14:28
75,23|88,73
На Сахалине зафиксированы первые в 2026 году палы травы

В Сахалинской области начался сезон палов травы. Первые два случая уже зафиксировали в Холмском и Южно-Курильском муниципальных округах.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, общая площадь возгораний сухой травянистой растительности превысила 250 квадратных метров. Спасатели подчеркивают: с наступлением тепла риск таких пожаров только возрастет.

Ведомство призывает жителей региона соблюдать элементарные правила. Не сжигайте сухую траву на участках. Не бросайте на землю тлеющие спички и непотушенные окурки. Разводите костры только в специально оборудованных местах и никогда не оставляйте огонь без присмотра.

Сотрудники МЧС напоминают: за подобные нарушения законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность. Каждый житель должен понимать: одна неосторожная искра способна уничтожить гектары земли и привести к крупным ландшафтным пожарам.

Комментарии - 0

Авторизоваться

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?