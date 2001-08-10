Собака-путешественница самостоятельно передвигается по Петропавловску на автобусах

Необычного «пассажира» заметили жители Петропавловска-Камчатского в районе 6 км. Собака вышла из одного автобуса и попыталась пересесть в другой, однако в салон её не пустили, пишет ТК «41 Регион».

По словам очевидцев, животное выглядело ухоженным и было в ошейнике, что может говорить о наличии хозяев. При этом собака не проявляла интереса к людям – н е подходила, не реагировала на попытки погладить и держалась отстранённо.

Очевидцы отмечают, что у четвероногой, судя по поведению, была вполне конкретная цель. Она явно стремилась куда-то уехать.

Горожане надеются, что необычная путешественница благополучно вернётся домой или её найдут хозяева.

