Более 140 нарушений ПДД пресекли сотрудники Госавтоинспекции на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские автоинспекторы за прошедшие сутки задержали и отстранили от управления 18 водителей - четверо из них находились в состоянии опьянения, еще 14 либо никогда не имели прав, либо лишились их по решению суда. При этом ни одной аварии с пострадавшими за этот период на острове сотрудники Госавтоинспекции не зарегистрировали. Всего же в ходе профилактических мероприятий полицейские пресекли 144 нарушения Правил дорожного движения.
Как рассказали ТИА "Острова" в областном управлении Госавтоинспекции, помимо "пьяных" и "бесправных" водителей, к административной ответственности привлекли еще несколько категорий нарушителей. Двое автомобилистов выезжали на встречную полосу там, где это запрещено. Девять водителей управляли машинами с излишней тонировкой стекол. Еще шестеро попались на езде с нештатными или переделанными глушителями. Один водитель не уступил дорогу пешеходам, хотя обязан был это сделать.
Сотрудники Госавтоинспекции также составили шесть административных протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы по линии Госавтоинспекции. Теперь им грозит удвоение суммы взыскания либо арест до 15 суток.
По итогам минувших суток на специализированную стоянку полицейские отправили семь автомобилей. Кроме того, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 762 нарушения Правил дорожного движения - все они оформлены автоматически, без участия инспекторов.
