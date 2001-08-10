Сотрудники ДПС в Южно-Сахалинске задержали пешехода с наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники сахалинской Госавтоинспекции задержали пешехода, который при виде патруля выбросил на проезжую часть свёрток с наркотиками. В пакете обнаружили почти три грамма запрещённого вещества.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, инцидент произошёл на переулке Славном в Южно-Сахалинске. Инспекторы ДПС заметили мужчину, который при их приближении бросил на дорогу предмет, обмотанный белой изолентой. Внутри свёртка находилось порошкообразное вещество белого цвета.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. Экспертиза установила, что порошок является наркотическим средством - метилэфедроном. Общий вес изъятого вещества составил 2,98 грамма. В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.